Ericsson: gagne 4%, un broker n'est plus à la vente

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de +4% alors qu'UBS a annoncé ce matin avoir relevé son opinion sur le titre, passant de 'vente' à 'neutre', avec un objectif de cours toutefois abaissé de 96 à 84 couronnes suédoises.



Dans une note de recherche, le courtier souligne que la capitalisation boursière du groupe a fondu de 14 milliards de dollars depuis la révélation, le 15 février dernier, de graves faits de corruption en Irak.



UBS fait néanmoins remarquer, à titre de comparaison, que l'amende qu'avait dû verser l'équipementier de réseaux au Département américain de la Justice (DoJ) en 2019 s'était élevée à un milliard de dollars.



Pour ce qui concerne les faits remontant à la période allant de 2015 à 2022, Ericsson ne risque pas plus de cinq milliards de dollars de pénalités de la part du DoJ, fait-il valoir.



Le broker estime toutefois qu'il va falloir du temps à Ericsson pour regagner la confiance du marché, d'où sa recommandation 'neutre' sur la valeur.





