Ericsson: fusion avec Vonage attendue d'ici fin juillet information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Ericsson indique qu'il continue de travailler en étroite collaboration avec le Committee on Foreign Investment aux États-Unis alors qu'il examine son projet d'acquisition de Vonage Holdings.



'La fusion a rempli toutes les autres exigences d'approbation réglementaire étrangères et américaines requises, et les parties s'efforcent de conclure le processus réglementaire le plus rapidement possible', précise-t-il.



L'équipementier télécoms scandinave et le fournisseur de communications basées sur le cloud restent pleinement engagés dans cette transaction et travaillent à sa finalisation avant la fin du mois de juillet 2022.



Pour rappel, Ericsson a annoncé en novembre dernier un accord portant sur une offre en numéraire de 6,2 milliards de dollars pour l'acquisition de Vonage, transaction dont la finalisation était alors attendue au premier semestre.