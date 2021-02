Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : Ford teste les technologies 5G à Valence (Espagne) Cercle Finance • 08/02/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que l'usine de moteurs de Ford Motor Company située à Valence (Espagne), va bénéficier de la connectivité Ericsson 5G dans le cadre d'une nouvelle initiative de la Commission européenne et de l'industrie européenne des TIC visant à stimuler la dynamique de l'industrie 4.0. Cette technologue va permettre de tester plusieurs solutions de nouvelles génération dans l'établissement, comme la gestion de la flotte de véhicules à guidage automatique (AGV), l'informatique de pointe, la robotique avancée ou encore l'intelligence artificielle. L'objectif est d'optimiser les processus logistiques et les chaînes de distribution dans les entrepôts de l'usine pour améliorer l'efficacité, souligne Ericsson. Appelée 5G-INDUCE, l'initiative pilote fait partie du partenariat public-privé 5G Infrastructure (5G-PPP) - une initiative conjointe entre la Commission européenne et l'industrie européenne des TIC visant à fournir des solutions 5G innovantes pour les infrastructures de communication de nouvelle génération.

