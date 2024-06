Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: fin de la surveillance anti-corruption aux USA information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé lundi que la justice américaine avait mis fin à sa surveillance issue d'un accord conclu en 2019 pour répondre à des accusations de corruption.



Börje Ekholm, le directeur général d'Ericsson, salue une 'étape importante' dans sa volonté d'améliorer les pratiques du groupe, comme en attestent selon lui les progrès réalisés ces quatre dernières année.



'Notre engagement pour favoriser l'intégrité est à toute épreuve et nous n'avons aucune tolérance pour la corruption, la fraude ou d'autres comportements répréhensibles', a-t-il souligné.



En 2019, lors de la signature d'un accord avec le Département américain de la justice et de la Securities and Exchange Commission (SEC), le groupe suédois avait accepté de se soumettre à un contrôle de conformité de trois ans visant à renforcer ses pratiques anti-corruption, une surveillance qui avait été prolongée d'un an, jusqu'à juin 2024.



L'an dernier, Ericsson avait accepté de payer 220 millions de dollars pour solder ces poursuites, qui avaient trait à ses activités en Irak.





