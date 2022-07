Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: feu vert du CFIUS à l'acquisition de Vonage information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 08:05









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir reçu l'autorisation du Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) pour finaliser son acquisition de Vonage Holdings Corp, fournisseur de communications basées sur le cloud.



Ayant ainsi obtenu l'approbation finale requise pour conclure la transaction, l'équipementier télécoms scandinave s'attend désormais à ce que la fusion soit finalisée au plus tard le 21 juillet prochain, comme prévu précédemment.



Pour rappel, Ericsson a annoncé en novembre dernier un accord portant sur une offre en numéraire de 6,2 milliards de dollars pour l'acquisition de Vonage, transaction dont la finalisation était alors attendue au premier semestre.





