Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: FET rejoint le réseau Startup 5G information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 12:52









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé que Far EasTone (FET), un opérateur leader de Taïwan, est devenu la dernière entreprise à s'inscrire au programme Ericsson Startup 5G, un programme conçu pour aider les fournisseurs de services de communication (CSP) à accélérer la commercialisation et la monétisation de la 5G



FET est le premier CSP en Asie du Nord-Est à s'inscrire au programme, rejoignant une gamme d'opérateurs de premier plan tels que AT&T, Telstra et Rogers.







Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -1.41% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -0.17% ERICSSON-B LSE Intl +0.26% ERICSSON-B OTCBB 0.00%