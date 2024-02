Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: explore le découpage réseau 5G avec Telefónica information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir défini et testé avec son partenaire Telefónica un processus 'unique au monde, simple et à la demande', permettant aux consommateurs de découvrir les véritables avantages d'une connexion réseau 5G haut de gamme avec des caractéristiques de performances améliorées tirant parti du découpage du réseau.



Selon Ericsson, cette preuve de concept (PoC) représente ' une nouvelle ère d'innovation ' pour l'expérience consommateur et a été testée au 5TONIC Lab à Madrid, en Espagne.



Cette technologie permettra aux abonnés d'améliorer le service sur leurs appareils via des abonnements premium à la demande, à durée limitée, délivrés via une tranche dédiée du réseau fournie par Telefonica.



La technologie impliquée permettra à Telefonica de proposer des forfaits de découpage ciblés et premium à ses abonnés.



Ce test réussi constitue la dernière étape importante dans le parcours de longue date et en cours de découpage du réseau d'Ericsson et de Telefónica qui a débuté en 2021.







Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.26% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA +0.75% ERICSSON-B LSE Intl +1.00% ERICSSON-B OTCBB 0.00%