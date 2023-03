Ericsson: étend son partenariat avec Virgin Media O2 information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 11:29

(CercleFinance.com) - Ericsson et Virgin Media O2 annoncent étendre leur partenariat pour apporter une plus grande couverture et capacité 4G et 5G dans les principales villes du Royaume-Uni.



Les deux entreprises ont conclu un nouveau contrat de plusieurs millions de livres sterling pour déployer les derniers produits et solutions du portefeuille de systèmes radio d'Ericsson en Angleterre, en Écosse et en Irlande du Nord.



Des mises à niveau de services supplémentaires et des solutions de petites cellules sont incluses dans le cadre de la modernisation du réseau qui permettra aux clients de Virgin Media O2 dans les grandes villes du Royaume-Uni de bénéficier d'une capacité mobile accrue, d'une meilleure couverture, de vitesses plus rapides et d'une meilleure expérience 4G et 5G.



Jeanie York, directrice de la technologie chez Virgin Media O2, a déclaré : ' Nous pourrons apporter des améliorations de manière rapide et efficace, ce qui nous permettra d'évoluer rapidement vers les réseaux à l'épreuve du temps qu'attendent nos clients. '



Katherine Ainley, directeur général d'Ericsson UK et Irlande, a ajouté : ' Nous construisons un réseau qui offrira une connectivité supérieure mais aussi une plateforme d'innovation qui peut aider à transformer des industries et ouvrir la voie à une société numérique plus connectée.'