ERICSSON et Samsung enterrent la hache de guerre sur les brevets

(AOF) - Ericsson et Samsung ont conclu un accord pluriannuel portant sur des licences mondiales de brevets, y compris les brevets relatifs à toutes les technologies cellulaires. L'accord de licence croisée couvre les ventes d'infrastructures de réseau et de combinés à partir du 1er janvier 2021. Cet accord met fin aux plaintes déposées par les deux sociétés devant la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) ainsi qu'aux poursuites judiciaires en cours dans plusieurs pays. Les détails de l'accord sont confidentiels et ne seront pas divulgués.

Au deuxième trimestre 2021, les revenus générés par les brevets, y compris le nouvel accord couvrant les ventes à partir du 1er janvier 2021, devraient se situer entre 2 et 2,5 milliards de couronnes suédoises, soit entre 197 et 246,6 millions d'euros.

L'équipementier télécoms accusait le groupe technologique sud-coréen d'avoir violé des brevets et ses engagements contractuels de négocier en bonne foi.

Ericsson, revitalisé par la 5G

Le groupe suédois était en difficultés il y a encore quelques années. Néanmoins, il a saisi l'opportunité de la 5G pour fortement consolider ses positions. Il est le seul équipementier à avoir remporté des contrats 5G à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Avec la Corée du Sud et le Japon, ces deux pays ont été parmi les premiers au monde à lancer la 5G. Les Etats-Unis comptent désormais 1 million d'abonnés 5G, ce chiffe ayant dépassé la barre des 100 millions en Chine.

A travers sa stratégie « Focused », Ericsson a stoppé sa diversification pour se recentrer sur les équipements, qui constituent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Néanmoins cette stratégie n'est pas sans risques. Lorsque les opérateurs télécoms seront tous équipés en 5G, ses concurrents comme Huawei et Nokia, présents sur toute la chaîne de valeur (matériel pour réseaux fixes, mobiles, cloud, smartphones), pourront compter sur leurs autres activités.