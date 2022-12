Ericsson et Apple signent un accord mondial pluriannuel de licence de brevets

(AOF) - Ericsson et Apple ont conclu un accord mondial pluriannuel de licence de brevets. L'accord comprend une licence croisée relative aux technologies cellulaires brevetées essentielles. En outre, Ericsson et Apple ont mutuellement convenu de renforcer leur collaboration technologique et commerciale, notamment en matière de technologie, d'interopérabilité et de développement de normes. Cet accord met fin aux poursuites judiciaires engagées par les deux entreprises dans plusieurs pays.

Christina Petersson, Chief Intellectual Property Officer chez Ericsson, déclare : " Nous sommes heureux de régler les litiges avec Apple avec cet accord, qui revêt une importance stratégique pour notre programme de licences 5G. Cela permettra aux deux entreprises de continuer à se concentrer sur la mise à disposition de la meilleure technologie sur le marché mondial."