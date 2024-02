Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: essai tripartite concluant autour de la 5G & RAN information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 12:57









(CercleFinance.com) - Groupe BT, Ericsson et Qualcomm Technologies, annoncent avoir démontré avec succès une connectivité différenciée 5G de bout en bout pour les consommateurs et les entreprises, via le découpage du réseau sur la technologie 5G Core et RAN d'Ericsson au Royaume-Uni.



Conduit dans le centre de recherche et d'innovation du groupe BT d'Adastral Park, cet essai a montré comment des performances optimales peuvent être maintenues pour les activités gourmandes en bande passante, notamment les jeux mobiles et les vidéoconférences, même pendant les heures de pointe.



Les partenaires ont par exemple démontré une expérience de jeu mobile cloud 'optimale' sur GeForce Now de Nvidia, en maintenant un débit confortablement supérieur aux 25 Mbps recommandés à 1080p, même lorsqu'une charge en arrière-plan était générée.



L'essai a aussi validé le potentiel du découpage de réseau pour les clients professionnels du groupe BT.



Selon Greg McCall, directeur des réseaux du groupe BT, l'essai réalisé constitue ' une étape importante ' et ' illustre les nouveaux services qui seront rendus possibles par la 5G SA.'





