Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ericsson: essai réussi dans le découpage 5G information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 12:55

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom et Ericsson ont annoncé aujourd'hui avoir mis en place un preuve de concept 'révolutionnaire' du découpage de réseau mondial de bout en bout 5G afin de faciliter une connectivité internationale uniforme pour les applications d'entreprise critiques.



Dans cet essai, la connectivité QoS a été étendue de l'Allemagne à la Pologne à l'aide d'une configuration de découpage 5G basée sur une infrastructure radio et de réseau central Ericsson 5G Standalone (SA) de qualité commerciale et une solution SD-WAN commerciale de Deutsche Telekom.



Cet essai mondial de découpage 5G inclut le SD-WAN et l'orchestration des services de bout en bout et, de manière très flexible et uniforme, la connectivité gérée pour les applications.



'Cette approche sera particulièrement bénéfique pour les entreprises mondiales qui exécutent des applications à latence critique dans différentes filiales internationales', assure les partenaires.