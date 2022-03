Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: essai réussi autour des tranches 5G avec Vodafone information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir terminé avec succès le premier essai de découpage de réseau 5G autonome (SA) au Royaume-Uni, avec Vodafone, dans le cadre d'une démonstration en laboratoire.



' Le découpage du réseau jouera un rôle crucial dans la mise en place de nouveaux services 5G innovants pour les consommateurs et les entreprises', assure Andrea Spaccapietra, vice-président en charge des 'Digital Services' chez Ericsson UK & Ireland.



L'idée est en effet de pouvoir créer une connectivité 5G à la demande et des performances dédiées pour les clients particuliers et professionnels.



Dans le cadre de cet essai, la tranche de réseau a été configurée pour fournir une faible latence et une bande passante élevée. Ainsi, le processus allant de la passation d'une commande à la création de la tranche de réseau pour transporter le trafic réseau en direct n'a pris que 30 minutes, précise Ericsson.







