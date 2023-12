Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: entouré pour un contrat majeur avec AT&T information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Ericsson bondit de 7% sur l'OMX, entouré pour l'annonce d'un contrat de cinq ans avec AT&T pour déployer un réseau d'accès radio ouvert (Open RAN) aux Etats-Unis, contrat durant lequel les dépenses de l'opérateur pourraient approcher les 14 milliards de dollars.



L'équipementier télécoms scandinave 'permettra de poursuivre les efforts de l'industrie des télécommunications et de contribuer à la construction d'un écosystème plus robuste de fournisseurs et de fournisseurs d'infrastructures de réseau', selon AT&T.



Dans le cadre de ce contrat, Ericsson s'appuiera sur son usine intelligente 5G située à Lewisville, au Texas, pour fabriquer des équipements 5G. Ouverte en 2020, cette usine alimentée par de l'électricité renouvelable a été récemment agrandie.





