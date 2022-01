Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: entouré après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 11:20









(CercleFinance.com) - L'action Ericsson B bondit de plus de 8% sur l'OMX, salué pour ses résultats annuels, à l'occasion desquels il indique que son conseil d'administration proposera un dividende pour 2021 de 2,50 couronnes suédoises par action, contre deux couronnes précédemment.



L'équipementier télécoms scandinave a réalisé sur l'exercice 2021 un BPA en hausse de près de 30% à 6,81 couronnes suédoises, et une marge d'EBIT hors charges de restructuration améliorée de 1,4 point à 13,9%, atteignant ainsi dès 2021 son objectif 2022.



Son chiffre d'affaires annuels est resté stable à 232,3 milliards de couronnes, mais a augmenté de 4% en organique. En excluant la Chine continentale, où il a perdu des parts de marché, la croissance organique des ventes s'est établie à 8%.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +8.98% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA +8.77% ERICSSON-B LSE Intl +7.07% ERICSSON-B OTCBB -6.70%