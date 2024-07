Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: en pertes sur des dépréciations au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Ericsson publie une perte nette de 11 milliards de couronnes suédoises au titre de son deuxième trimestre 2024, grevée par un impact de dépréciations de -11,4 milliards, à comparer à une perte de 597 millions essuyée sur la même période l'année passée.



L'équipementier télécoms scandinave a toutefois amélioré sa marge d'EBITA ajusté de 1,1 point à 6,8%, pour des revenus en contraction de 7% à 59,85 milliards de couronnes, et ce, malgré une progression de 14% en Amérique du Nord.



'Nous sommes restés concentrés sur nos questions de contrôle, afin d'optimiser nos activités dans un environnement de marché difficile, avec des niveaux d'investissement insoutenablement bas dans le secteur', commente son CEO Börje Ekholm.



'Nous nous attendons à ce que les conditions de marché restent difficiles cette année, car le rythme des investissements en Inde ralentit, mais nos ventes bénéficieront au second semestre des livraisons contractuelles en Amérique du Nord', poursuit-il.





