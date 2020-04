Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 17/04/2020 à 12:53









(CercleFinance.com) - Le titre Ericsson avance ce vendredi de +2%, alors que l'analyste Credit Suisse a annoncé revoir légèrement à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, tout en confirmant sa recommandation 'Surperformance' sur la valeur. La cible du broker passe ainsi de 97 à 98 couronnes suédoises. 'Nous continuons de croire qu'Ericsson est bien positionné pour bénéficier de poches de croissance dans la 5G, du besoin continu de mettre à jour la 4G à la suite de l'augmentation du trafic de données et d'une dynamique de renforcement de ses accords', apprécie Credit Suisse.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +2.31% ERICSSON-B XETRA +3.35% ERICSSON-B LSE Intl +3.03% ERICSSON-B OTCBB +6.23%