Ericsson : en hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Ericsson avance ce mercredi de +2%, porté par l'analyste Credit Suisse qui confirme sa recommandation 'Surperformance' sur celui-ci, appréciant un 'message de confiance'. 'Hier, le CFO d'Ericsson a organisé une conférence téléphonique avec les analystes. Les messages clés étaient: l'élan pour se poursuivre aux États-Unis et en Chine au 2e semestre ; la 5G en Chine en voie d'être rentable dans le semestre à venir, bien qu'elle soit encore dilutive pour le groupe ; des progrès solides dans les accords en matière de 5G', apprécie le broker. Credit Suisse confirme ainsi son objectif de cours 110 couronnes suédoises.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.82% ERICSSON-B XETRA +2.48% ERICSSON-B LSE Intl +0.44% ERICSSON-B OTCBB 0.00%