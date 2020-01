Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : en hausse, un analyste révise sa recommandation Cercle Finance • 16/01/2020 à 16:22









(CercleFinance.com) - Le titre Ericsson s'affiche en hausse de plus de +2% cet après-midi, alors que Barclays a revu à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant de 'pondérer en ligne' (neutre) à 'surpondérer' (achat). Barclays estime par ailleurs que le titre est 'bon marché'. L'analyste revoit ainsi son objectif de cours, passant de 100 couronnes suédoises à 105 couronnes suédoises.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +2.81% ERICSSON-B XETRA +2.25% ERICSSON-B LSE Intl +1.95% ERICSSON-B OTCBB +1.71%