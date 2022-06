Ericsson: discussions autour de la numérisation au Rwanda information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 16:38

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que son directeur de la technologie et chef de la stratégie, Erik Ekudden, a rencontré ce week-end le directeur général et chef de la direction d'Airtel Rwanda, Emmanuel Hamez, afin de discuter de leur partenariat de longue date.



Airtel Rwanda et Ericsson ont abordé divers sujets tournant autour de l'avenir des technologies de l'information et de la communication (TIC) au Rwanda et des ambitions numériques du pays. La réunion a mis en évidence les principaux domaines de collaboration entre Airtel Rwanda et Ericsson pour renforcer leur partenariat à long terme et réaliser la vision de numérisation du Rwanda.



'Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat sur la voie de la réalisation et de la numérisation. au Rwanda pour permettre une connectivité accrue à la nation. Nous nous engageons à fournir nos dernières solutions technologiques qui contribuent et réalisent les ambitions numériques du Rwanda dans le cadre de notre parcours vers la mise en place de #AfricaInMotion', a commenté Erik Ekudden.