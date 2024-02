Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: dirige un projet de recherche sur la sécurité 6G information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 11:34









(CercleFinance.com) - Ericsson Research Türkiye annonce sa participation au projet ROBUST-6G, un programme qui vise à développer des solutions innovantes pour les technologies de sécurité 6G.



Concrètement, ROBUST-6G vise à répondre aux risques de cybersécurité en introduisant des approches de pointe pour la gestion de la sécurité des réseaux 6G aux niveaux physique, des services et de l'infrastructure.



Ericsson Research Türkiye contribuera au projet ROBUST-6G en prenant la coordination mondiale de ce programme regroupant 12 partenaires internationaux.





