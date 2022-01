Ericsson dévoile une performance trimestrielle meilleure que prévu

(AOF) - Ericsson a présenté des résultats supérieurs aux estimations des analystes. Au quatrième trimestre, l’équipementier télécoms suédois a engrangé un bénéfice net en hausse de 41% à 10,1 milliards de couronnes suédoises (962 millions d’euros). Sa rentabilité a dépassé les prévisions des analystes. Le groupe a bénéficié d'une amélioration du levier opérationnel de sa division réseaux sur fond de déploiement de la 5G et d'une part plus importante des logiciels dans les services numériques.

Leur mesure préférée de la rentabilité dans le secteur, la marge brute (corrigée des charges de restructuration) a augmenté de 2,9 points à 43,5%, soit 1,5 point de plus que le consensus.

Le bénéfice opérationnel, toujours corrigé des exceptionnels, a augmenté de 12% à 12,3 milliards de couronnes suédoises, dépassant largement le consensus s'élevant à 10,06 milliards de couronnes. La marge opérationnelle, hors éléments exceptionnels, est ressortie à 17,3% contre 15,8% un an plus tôt.

Les ventes du groupe ont pour leur part augmenté de 3% à 71,3 milliards de couronnes. Elles ont progressé de 2% en données comparables. Le marché visait 68,26 milliards de couronnes. Les revenus de la division réseaux, la plus importante de la société, ont augmenté de 3% en données comparables à 51,1 milliards.

Cette année, le groupe cible une marge opérationnelle ajustée et hors acquisition de Vonage, comprise entre 12% et 14%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Télécoms Equipementiers : une nouvelle concurrence

De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe

Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.

Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.