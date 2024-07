Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: dévoile ses projets pour la 5G en Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Ericsson Thaïlande a dévoilé sa vision ambitieuse pour la transformation numérique de la Thaïlande, en s'appuyant sur son infrastructure 5G avancée.



Ericsson met ainsi en avant 'un élément clé', soit un nouveau Studio d'Innovation et d'Expérience 5G - développé au sein de l'initiative Thailand Digital Valley - en partenariat avec le gouvernement royal thaïlandais.



Ce laboratoire servira d'espace de co-création pour développer et tester de nouvelles applications 5G avec des partenaires mondiaux. Des innovations comme des robots mobiles automatisés et des caméras portatives à 360 degrés y seront présentées.



Ericsson Thaïlande plaide pour une collaboration public/privé afin de développer des usages industriels de la 5G.



Selon le rapport sur la mobilité d'Ericsson, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie pourraient compter 560 millions d'abonnements d'ici 2029.







