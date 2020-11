Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : développe son partenariat avec Telstra Cercle Finance • 09/11/2020 à 11:53









(CercleFinance.com) - Ericsson étend son partenariat avec l'entreprise de télécommunications australienne Telstra dans le edge cloud pour les entreprises, ont annoncé les deux groupes. Suite à un essai réussi d'informatique de pointe 5G avec une institution financière australienne l'année dernière, Ericsson et Telstra vont développer maintenant une solution d'entreprise avec une extension dans le domaine du cloud hybride. Cette nouvelle solution de cloud computing pour le secteur des services financiers devrait être livrée d'ici quelques mois et servira de catalyseur pour le développement d'une offre réutilisable et ouverte, ont souligné les entreprises. Les nouveaux domaines de développement comprennent l'agriculture, l'IdO industriel et les villes intelligentes, a précisé Ericsson.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +2.98% ERICSSON-B XETRA +3.59% ERICSSON-B LSE Intl +2.91% ERICSSON-B OTCBB +0.41%