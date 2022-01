Ericsson: développe son activité en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 10:21

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir établi un centre opérationnel (NOC) en Malaisie, consacré à la surveillance, à l'entretien et aux performances du réseau 5G de Digital Nasional Berhad (DNB), une société chargée de développer l'infrastructure 5G dans le pays.



Basé dans les locaux d'Ericsson Malaisie, ce NOC est alimenté par des algorithmes d'analyse et d'apprentissage automatique avancés. Le moteur d'exploitation d'Ericsson peut ainsi prédire les problèmes de réseau potentiels causés par du matériel, des logiciels ou encore des facteurs externes.



' Le NOC soutiendra l'infrastructure 5G nationale en fournissant une détection et une isolation proactives et rapides des défaillances du réseau, en surveillant les événements ou les menaces de sécurité et en réduisant le temps de réponse et de rectification', résume David Hägerbro, responsable d'Ericsson Malaisie, Sri Lanka et Bangladesh.