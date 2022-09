Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: développe le réseau 5G en Inde information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 17:28









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé aujourd'hui l'introduction de radios Massive MIMO 32T32R ultra-légères qui seront produites en Inde. Economes en énergie, elles sont dotées de fonctions d'amélioration de la couverture qui les rendent pertinentes pour un pays comme l'Inde.



Grâce à leur poids réduit, ces radios Ericsson facilitent les installations sur les tours, les toits, les poteaux et les murs.



Cette nouveauté arrive en même temps que le rapport sur la 'promesse de la 5G' en Inde, réalisé par Ericsson ConsumerLab. L'étude révèle que plus de 100 millions d'utilisateurs possédant des smartphones adaptés souhaitent passer à un abonnement 5G en 2023.



Parmi ceux qui prévoient de passer à la 5G, 36 % prévoient de se tourner vers le meilleur fournisseur de réseau 5G lorsqu'il sera disponible. Ces utilisateurs sont même prêts à payer une prime de 45 % pour un forfait assorti d'expériences inédites.



Nitin Bansal, responsable d'Ericsson Inde et responsable des solutions réseau pour l'Asie du Sud-Est, l'Océanie et l'Inde, Ericsson, déclare : La 5G jouera un rôle important dans la réalisation des objectifs d'inclusion numérique de l'Inde, notamment en apportant le haut débit aux foyers ruraux et isolés. '





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.