Ericsson : des solutions de monnaie mobile au Mozambique

(CercleFinance.com) - Ericsson indique qu'au Mozambique, les clients de TMCEL vont bénéficier de ses solutions de monnaie mobile, dans le cadre d'un nouvel accord de cinq ans, portant sur l'extension et la modernisation du réseau et de l'écosystème de services numériques. L'accord comprend les dernières solutions et services d'assistance Ericsson Business Support Systems (BSS). La plate-forme Ericsson Wallet vise à renforcer la gestion financière, notamment pour les personnes n'ayant pas accès aux services bancaires traditionnels. Les clients pourront ainsi stocker, transférer, retirer de l'argent, payer les commerçants et les fournisseurs de services publics, mais aussi d'utiliser des services financiers tels que l'épargne et les prêts.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.39% ERICSSON-B XETRA -0.48% ERICSSON-B LSE Intl +0.22% ERICSSON-B OTCBB +2.15%