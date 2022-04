Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: des provisions liées aux activités en Russie information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé lundi qu'il passerait des provisions et des charges de dépréciation dans ses comptes de premier trimestre du fait de la suspension pour une durée 'indéterminée' de ses activités en Russie.



Dans un communiqué, l'équipementier de réseaux de télécommunications suédois précise que les charges comptabilisées se monteront à neuf milliards de couronnes (environ 875 millions d'euros), dont environ un tiers affecteront son flux de trésorerie.



Ericsson - qui avait suspendu ses livraisons à destination du marché russe à la fin du mois de février - dit avoir pris sa décision à la lumière des récents événements et des sanctions prononcées par l'Union Européenne.



Le groupe précise n'avoir inclus aucun coût de licenciement dans ses provisions, ses employés en Russie devant être mis en congés payés.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.24% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -1.16% ERICSSON-B LSE Intl -1.86% ERICSSON-B OTCBB +1.09%