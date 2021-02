Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : déploie un réseau de campus privé en Grèce Cercle Finance • 11/02/2021 à 15:49









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce le déploiement d'un premier réseau de campus cellulaire privé en Grèce, au sein d'une usine automatisée de production de chauffe-eau solaire, à Loutraki. Le nouveau réseau de campus est conçu pour répondre aux besoins immédiats et futurs de Calpak en fournissant une connectivité sans fil avancée pour les deux lignes de production entièrement automatisées de l'usine. Cet écosystème de production entièrement connecté et automatisé va permettre à Calpak d'augmenter sa productivité tout en réduisant les coûts et en optimisant continuellement la qualité et le déroulement des opérations, assure Ericsson.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +1.13% ERICSSON-B XETRA +0.27% ERICSSON-B LSE Intl +0.96% ERICSSON-B OTCBB +0.89%