Ericsson: déploie la radio 6626 à Antananarivo (Madagascar) information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 12:21

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir déployé sa radio 6626 bi-bande au sein de cinq sites majeurs dans la capitale malgache, Antananarivo, avec Telma Madagascar.



La Radio 6626 d'Ericsson fournira à Telma Madagascar une couverture multistandard et multibande tout en réduisant les dépenses d'exploitation (OPEX) et l'encombrement, avec une consommation d'énergie jusqu'à 18 % inférieure sur chaque configuration de site.



Cela permettra également une réduction de 67% des radios dans la tour de Telma Madagascar et une réduction de 20% du poids et une capacité supérieure par rapport aux installations actuelles.



'Avec les avantages de cette radio Ericsson bi-bande et tri-secteurs, nous sommes impatients d'offrir une capacité accrue sur notre réseau, une consommation d'énergie réduite et une expérience utilisateur supérieure à Madagascar', explique Patrick Pisal Hamida, directeur général de Telma Madagascar.