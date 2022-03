Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: déploie la 5G 'indoor' pour Vodafone en Oman information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 15:44









(CercleFinance.com) - Vodafone Oman et Ericsson annoncent le déploiement du système 5G indoor primé d'Ericsson au sein du Vodafone Experience Hub dans le centre commercial d'Oman ainsi que dans les bureaux du siège social de Vodafone Oman.



Ainsi, les visiteurs du Vodafone Experience Hub pourront désormais profiter de vitesses allant jusqu'à 600 Mbps permettant des téléchargements plus rapides, une navigation transparente, une faible latence et des services de streaming.



' Avec autant de temps passé à la maison, au bureau, dans les centres commerciaux ou dans les aéroports, la qualité de la couverture 5G indoor est un incontournable pour nos clients. Par conséquent, l'amélioration de l'expérience utilisateur dans le bâtiment est une priorité clé pour Vodafone Oman', explique Stelios Savvides, directeur de la technologie chez Vodafone Oman.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.32% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -1.40% ERICSSON-B LSE Intl -0.01% ERICSSON-B OTCBB 0.00%