Ericsson: de lourdes pertes annuelles sur des charges

(CercleFinance.com) - Ericsson publie au titre de l'année 2023 une perte nette de 26,1 milliards de couronnes suédoises, à comparer à un bénéfice de 19,1 milliards en 2022, sous le poids de lourdes dépréciations de goodwill (31,9 milliards) et charges de restructuration (6,5 milliards).



Hors charges de de restructuration, l'équipementier télécoms a vu sa marge d'EBITA se contracter de 2,8 points à 8,1%, pour un chiffre d'affaires de 263,4 milliards de couronnes, en recul de 3% (-10% en organique, dont -15% pour la division réseaux).



Un dividende de 2,70 couronnes suédoises par action, stable par rapport à celui versé au titre de 2022, sera proposé par le conseil d'administration au titre de l'exercice 2023 à l'occasion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.



'À l'horizon 2024, nous nous attendons à ce que le marché en dehors de la Chine continue de baisser, avec des incertitudes similaires à celles rencontrées en 2023', prévient son CEO Börje Ekholm, reconnaissant qu'il 'reste encore du travail à faire'.





