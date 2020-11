Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : dans le vert, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 20/11/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert profitant de l'analyse positive d'UBS. Le bureau d'études a relevé ce matin son objectif de cours sur Ericsson de 86 couronnes suédoises à 102 couronnes suédoises, en indiquant cependant des facteurs négatifs pour l'entreprise jusqu'en 2021. Le courtier a déclaré dans une note aux clients que le fabricant d'équipements de télécommunications bénéficie d'une forte valorisation et de gains de parts de marché alors que son rival chinois Huawei est confronté à des problèmes de chaîne d'approvisionnement. 'Cependant, en raison des facteurs de ralentissement en 2021 et la poursuite de la forte pression exercée par la direction, avec l'élan croissant des opérateurs d'OpenRAN et ses effets potentiellement perturbateurs sur les activités, nous pensons que les multiples des actions resteront probablement limités', a indiqué UBS. Voyant une hausse 'limitée' et un profil risque / rendement équilibré, UBS a maintenu sa note 'neutre' sur le titre. De nombreux analystes estiment que l'accélération de l'Open RAN sera un facteur clé de l'infrastructure technologique dans les années à venir, avec de grandes implications pour le leader du marché Ericsson.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.24% ERICSSON-B XETRA +0.54% ERICSSON-B LSE Intl -1.64% ERICSSON-B OTCBB +0.41%