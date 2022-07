Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: croissance de 23% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 09:12









(CercleFinance.com) - Ericsson publie au titre de son deuxième trimestre 2022 un BPA de 1,35 couronne suédoise, en croissance de 23% en comparaison annuelle, ainsi qu'une marge opérationnelle hors charges de restructuration en amélioration de 1,2 point à 11,8%.



L'équipementier scandinave pour réseaux de télécommunications a vu son chiffre d'affaires augmenter de 14% à 62,5 milliards de couronnes, dont une croissance organique de 5%, alors que sa marge brute ajustée s'est tassée de 1,2 point à 42,2%.



'Notre marge d'EBITA ajustée roulante sur quatre trimestres ressort à 14%, et nous demeurons déterminés à atteindre notre objectif de long terme d'une marge entre 15 et 18% au plus tard dans deux ou trois ans', déclare son CEO Börje Ekholm.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -8.90% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -8.96% ERICSSON-B LSE Intl -9.40% ERICSSON-B OTCBB +0.23%