Ericsson: contrôle la pollution de l'air à Jaipur (Inde)

(CercleFinance.com) - Ericsson, l'Institut indien de technologie de Kanpur (IIT Kanpur) et Bharti Airtel ('Airtel'), premier fournisseur de solutions de communication en Inde, ont collaboré avec le Rajasthan Pollution Control Board (RSPCB) pour déployer des capteurs IoT à Jaipur afin de surveiller la pollution de l'air en temps réel et sensibiliser le public.



Les capteurs basés sur l'IoT à bande étroite ont été installés dans 40 emplacements clés à Jaipur. 'Ces capteurs sont compacts, simples à installer et nécessitent un entretien minimal', précise Ericsson.



Les données en temps réel collectées par les capteurs sont analysées par RSPCB et affichées au public à cinq endroits identifiés dans la ville.







