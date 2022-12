Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: contrôle de conformité prolongé aux USA information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé jeudi que le contrôle de conformité auquel il est soumis de la part du Département américain de la justice et de la Securities and Exchange Commission (SEC) serait prorogé d'un an.



En 2019, lors de la signature d'accords négociés avec les deux organismes, le groupe suédois avait accepté de se soumettre à un contrôle de conformité de trois ans visant à renforcer ses pratiques anti-corruption.



Cette période de trois ans, qui devait arriver à échéance cette année, sera prolongée jusqu'à juin 2024, indique l'équipementier de réseaux dans un communiqué.



Cette surveillance doit lui permettre d'adopter de meilleures standards de gouvernance, de gestion des risques et de conformité à tous les niveaux de l'entreprise, précise-t-il.



Ericsson a également annoncé ce jeudi avoir trouvé un accord en vue de céder les activités d'assistance-client de sa filiale russe à une société créée par d'anciens cadres de la société.



L'accord, qui s'inscrit dans le cadre du projet du groupe de sortir 'en bon ordre' du marché russe, prévoit le transfert d'une quarantaine d'employés, de certains actifs et d'une série de contrats.



L'action Ericsson évoluait peu (-0,2%) jeudi matin à la Bourse de Stockholm suite à toutes ces annonces.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.18% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -0.33% ERICSSON-B LSE Intl -0.44% ERICSSON-B OTCBB 0.00%