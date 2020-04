Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : contrat pour le réseau publique en Finlande Cercle Finance • 09/04/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Les autorités finlandaises ont choisi Ericsson pour fournir des équipements et des services 5G au réseau de sécurité publique de prochaine génération du pays, a annoncé jeudi la société suédoise. L'accord de dix ans permettra à Erillisverkot - l'organisme d'État responsable des réseaux de communications nationaux et des services d'urgence en Finlande - de gérer un réseau haut débit, a déclaré le fabricant d'équipements de télécommunications mobiles. Le réseau devrait être opérationnel à la mi-2021.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.16% ERICSSON-B XETRA +0.57% ERICSSON-B LSE Intl -2.23% ERICSSON-B OTCBB +0.87%