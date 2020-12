Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : contrat avec Singtel pour la 5G Cercle Finance • 18/12/2020 à 11:17









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir remporté un contrat pour fournir une infrastructure radio et coeur pour la technologie 5G haut de gamme de l'opérateur Singtel, de façon à maintenir l'économie compétitive de Singapour à la pointe de l'innovation. Les équipements permettront aux particuliers, entreprises et administrations de bénéficier d'applications 5G comme la réalité virtuelle immersive ou augmentée, la collaboration robots-humains en temps réel, les transports autonomes ou les soins à distance.

