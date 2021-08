Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : contrat avec Mediacom aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 16:21









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mardi la signature d'un accord avec Mediacom, le cinquième câblo-opérateur américain, portant sur la connectivité de zones rurales et isolées. Mediacom a prévu d'avoir recours aux technologies 4G et 5G de l'équipementier suédois afin de mettre en place un réseau d'accès fixe sans fil (FWA). Ce service doit permettre de proposer l'Internet à haut débit dans un rayon allant jusqu'à 15 kilomètres autour de ses tours et bénéficier à quelque 1,5 million de foyer et d'entreprises dans 22 Etats.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.54% ERICSSON-B XETRA -0.79% ERICSSON-B LSE Intl -1.32% ERICSSON-B OTCBB 0.00%