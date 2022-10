Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: contrat 5G stratégique avec Reliance Jio en Inde information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 10:22









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir conclu un contrat 5G stratégique de long terme avec le fournisseur de services de communication indien Reliance Jio Infocomm Ltd. (Jio) afin de déployer la 5G autonome (SA) dans le pays.



' Nous sommes convaincus que le réseau 5G de Jio accélérera la numérisation de l'Inde et servira de base à la réalisation de la vision ' Digital India ' de notre pays', a déclaré Akash Ambani, président de Reliance Jio.



Evoquant 'une avancée technologique majeure', Ericsson estime que 'les capacités de la 5G SA devraient stimuler l'innovation, créer un écosystème 5G robuste et fournir des services avancés' dans le pays.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.93% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA +1.94% ERICSSON-B LSE Intl +1.01% ERICSSON-B OTCBB 0.00%