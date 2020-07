Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : contrat 5G auprès de l'américain U.S. Cellular Cercle Finance • 27/07/2020 à 16:02









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé lundi avoir décroché un contrat visant à aider l'opérateur de téléphonie mobile américain U.S. Cellular à déployer son réseau de nouvelle génération mobile 5G. Aux termes de l'accord, le groupe suédois fournira à U.S. Cellular des équipements et des services pour des fréquences dans des bandes dites 'millimétriques', c'est-à-dire supérieures à 24 GHz. Ericsson apportera aussi à l'opérateur un système de partage dynamique 'Citizens broadband radio service' (CBRS) devant notamment notamment lui permettre de passer à la technologie 5G. Fin 2019, Ericsson avait été retenu par U.S. Cellular pour la fourniture de matériel et de services 5G dans des Etats américains tels que le Wisconsin et l'Iowa. U.S. Cellular a prévu de déployer son réseau 5G courant 2021.

