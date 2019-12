Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : conclut un accord avec les autorités américaines Cercle Finance • 09/12/2019 à 11:08









(CercleFinance.com) - Ericsson a accepté de payer 1,1 milliard de dollars une somme moins importante que prévu suite à des enquêtes américaines sur ses pratiques commerciales. Le fabricant suédois d'équipements de télécommunications mobiles a déclaré que le paiement serait entièrement couvert par une provision de 11,5 milliards de couronnes suédoises (environ 1,2 milliard de dollars) qui a été enregistrée au troisième trimestre. La semaine dernière, Ericsson a confirmé avoir réservé une provision de 1,2 milliard de dollars dans le cadre de cette longue enquête des autorités américaines. ' Dans le cadre du règlement, Ericsson a admis que certains employés avaient agi de mauvaise foi et sciemment omis de mettre en oeuvre des contrôles suffisants, concluant des transactions à des fins illégitimes et utilisant des mécanismes sophistiqués afin de cacher leurs actes répréhensibles ' indique le groupe. Cette résolution marque la fin des enquêtes entreprises par le DOJ et la SEC.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -1.00% ERICSSON-B XETRA -1.19% ERICSSON-B LSE Intl -0.64% ERICSSON-B OTCBB 0.00%