Ericsson: collaboration avec Hewlett Packard Enterprise

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce une collaboration importante avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour favoriser la transformation numérique des services financiers.



La durée de la collaboration devrait être annoncée lors du Mobile World Congress 2024.



Elle marquera un accord d'entente entre les deux sociétés pour stimuler l'innovation et fournir des services cloud financiers avancés aux entreprises clientes.



HPE GreenLake est un leader du cloud hybride et propose des solutions qui aident les entreprises à accélérer leur transformation numérique et leur croissance commerciale.



En collaboration avec Ericsson, HPE GreenLake cherchera à rationaliser la plateforme de portefeuille d'Ericsson avec une infrastructure moderne et une expérience entièrement gérée.







