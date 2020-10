Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : choisie par Proximus pour le réseau 5G Cercle Finance • 09/10/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - En Belgique, Proximus va construire son réseau mobile 5G en utilisant des équipements Ericsson, dans le cadre d'un accord qui sera la première collaboration à grande échelle entre les deux sociétés. L'opérateur de télécommunications belge a déclaré avoir choisi Ericsson pour implémenter un nouveau réseau 5G 'core' sur son infrastructure cloud, qui sera également utilisé pour le renouvellement du réseau 4G. Signataire de 111 accords ou contrats commerciaux 5G, Ericsson travaille avec de nombreux opérateurs à travers le monde.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.48% ERICSSON-B XETRA +0.02% ERICSSON-B LSE Intl +0.68% ERICSSON-B OTCBB -1.61%