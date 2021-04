Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : choisi pour O2 Slovakia pour déployer la 5G Cercle Finance • 22/04/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été sélectionné par O2 Slovakia pour le déploiement commercial du réseau 5G RAN dans le pays, un projet qui devrait ' avoir un impact majeur sur la relance économique en Slovaquie après la Covid ', assure Jenny Lindqvist, responsable Europe du Nord et Europe centrale chez Ericsson. Le contrat prévoit également qu'Ericsson modernise les infrastructures RAN 2G, 3G et 4G de O2 Slovakia. Les technologies 5G RAN d'Ericsson permettront à O2 Slovakia d'offrir des expériences client améliorées et à créer de nouveaux services pour les industries et les sociétés. L'accent a aussi été mis sur la baisse de la consommation énergétique, Ericsson s'étant engagé à rendre sa technologie 5G 'dix fois moins énergivore que la 4G par données transférées, contribuant ainsi à briser la courbe énergétique des réseau mobiles', soutient Ericsson.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -1.56% ERICSSON-B XETRA -1.38% ERICSSON-B LSE Intl -2.20% ERICSSON-B OTCBB +4.86%