Ericsson: choisi par Tele2 pour équiper un stade en 5G

(CercleFinance.com) - Ericsson fait savoir que Tele2 a équipé le stade national suédois, la Friends Arena, en 5G, avec la technologie d'Ericsson, à l'occasion d'un des plus grands concerts en Suède, accueillant 150 000 fans de 130 pays.



Cette amélioration permet aux abonnés de partager des vidéos et des photos de manière fluide et performante.



L'usage des données dans les arènes croissant de 67 % par an, la 5G répond à la demande croissante de connectivité robuste et fiable.



Tele2 vise à offrir une meilleure expérience 5G, notamment lors d'événements de grande envergure, tout en soutenant des services comme les diffusions TV, le streaming en direct et la billetterie mobile.





