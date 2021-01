Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : choisi par T-Mobile pour déployer la 5G aux USA Cercle Finance • 14/01/2021 à 11:29









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été sélectionné par T-Mobile pour assurer le déploiement de son réseau 5G aux Etats-Unis pendant 5 ans. Selon cet accord, Ericsson va étendre et améliorer l'efficacité spectrale et l'empreinte 5G de T-Mobile en fournissant des équipements, des logiciels et des services associés du portefeuille Ericsson Radio System.

