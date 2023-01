Ericsson: choisi par Ooredoo Koweït pour sa solution Billing information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 12:51

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce s'être associé à Ooredoo Koweït pour mettre en oeuvre Ericsson Billing sur l'ensemble de son réseau.



Selon Ericsoon, cette solution offre à Ooredoo Koweït un moyen peu risqué et très rémunérateur de collecter et de sécuriser les flux de revenus et de capitaliser sur les possibilités commerciales dans les télécommunications traditionnelles et les services numériques, tels que la 5G et l'Internet des objets (IoT).



'Nous sommes heureux qu'Ericson Billing ait aidé Ooredoo Koweït à faire évoluer son infrastructure pour capter et sécuriser de nouvelles sources de revenus tout en profitant des opportunités commerciales des services de télécommunications traditionnels ainsi que des services numériques tels que la 5G et l'Internet des objets', a déclaré Kevin Murphy, vice-président et responsable d'Ericsson Levant Countries and Global Customer Unit Ooredoo Group chez Ericsson Moyen-Orient et Afrique.