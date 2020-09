Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : choisi par le finlandais Elisa pour sa 5G Cercle Finance • 29/09/2020 à 15:36









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mardi avoir été retenu par l'opérateur finlandais de télécommunications Elisa pour le déploiement de son réseau 5G. L'équipementier suédois indique dans un communiqué avoir remporté un contrat portant sur le déploiement des technologies de coeur (5G Core) et de réseau d'accès radio 5G (RAN) d'Elisa. Les termes financiers du contrat n'ont pas été précisés, mais l'accord inclut une clause d'extension, déclare Ericsson.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +1.24% ERICSSON-B XETRA +0.63% ERICSSON-B LSE Intl +1.58% ERICSSON-B OTCBB 0.00%