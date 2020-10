Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : choisi par BT pour la 5G à Londres Cercle Finance • 28/10/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mercredi avoir été sélectionné par l'opérateur télécoms britannique BT pour assurer le déploiement de ses réseaux mobiles de cinquième génération (5G) à Londres et au sein de plusieurs grandes villes britanniques. L'équipementier suédois dit avoir été choisi en tant que 'partenaire clé' pour le lancement des réseaux 5G de Londres, Edimbourg, Belfast et Cardiff, ainsi que dans d'autres villes représentant au total 50% du trafic de BT. Aux termes de l'accord, Ericsson sera également chargé de moderniser les infrastructures d'accès radio 2G et 4G de BT, afin d'améliorer l'expérience client et les performances du réseau, notamment chez l'opérateur alternatif EE. Ericsson avait auparavant été désigné par BP en tant que fournisseur des équipements de coeur de la 5G.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -3.49% ERICSSON-B XETRA -3.63% ERICSSON-B LSE Intl -2.96% ERICSSON-B OTCBB 0.00%